Euroderby, Onana: “Vicini alla finale, ma tanto è ancora in gioco. C’è da stare attenti”

Aveva parlato prima della partita e ha rilasciato alcune dichiarazioni anche dopo la vittoria per due a zero sul Milan nel primo dei due euroderby. André Onana, portiere dell'Inter, ha come al solito le idee chiare: «Siamo vicini alla finale ma c'è ancora tanto da giocare, manca il ritorno. Vero, giocheremo in casa, ma dobbiamo prepararci al meglio, c'è ancora tanto in gioco. Il lavoro non è ancora fatto».