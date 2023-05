Euroderby, Pioli: “Leao se sta bene è convocato. Inter favorita per gli altri, noi pensiamo…”

Alla vigilia del derby di Champions League, Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa. La prima domanda rivolta al tecnico rossonero è sulle condizioni di Rafael Leao: "Oggi ha fatto il lavoro in programma sul dritto, domani proverà a forzare, se lo convoco può giocare. Vado a letto tranquillo stasera, saranno Rafael Leao e il dottore a dirmi le condizioni. Se sta bene è convocato, se non sta bene no".