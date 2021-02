EL, i risultati delle gare delle 21: brutta caduta del Napoli, ok Ajax e Rangers

Fra le gare degli ottavi di finale di Europa League giocate alle 21, spicca la brutta sconfitta del Napoli a Granada

Brutta serata per il Napoli di Gattuso in Europa League. Gli azzurri, infatti, cadono inaspettatamente in trasferta contro il Granada. I gol arrivano entrambi nel primo tempo e portano la firma di Herrera e Kenedy. Ecco tutti i risultati della serata: