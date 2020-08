Inter, l’Europa League dai mille significati: “E Conte potrebbe così confermare…”

La vittoria in Europa League potrebbe assumere, per l’Inter, numerosi significati positivi. Anche per Antonio Conte, che si porterebbe a casa il primo trofeo europeo della carriera e che confermerebbe la sua infallibilità in termini di successi ai primi anni in una nuova squadra:

“Una coppa dai mille significati: il ritorno alla vittoria dell’Inter che non vince un trofeo dalla stagione 2010-11 (Coppa Italia), il primo successo di Suning da proprietario del club nerazzurro, il primo sigillo in Europa di Antonio Conte, che potrebbe così confermare l’abilità di vincere almeno una competizione alla prima stagione in una squadra. Ci sono poi i significati pratici: vincere porterebbe nelle casse del club fra i 15 e i 20 milioni e permetterebbe all’Inter di finire in prima fascia nei sorteggi di Champions“, si legge su Tuttosport.

(Fonte: Tuttosport)