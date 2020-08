Zhang, domani l’arrivo in Germania. Ieri pranzo con i dirigenti, dopo l’EL parlerà con Conte

Steven Zhang ieri, con tutti gli altri dirigenti nerazzurri, si è sottoposto ai tamponi necessari per volare a Dusseldorf e stare vicino alla squadra. Test svolti alla Pinetina dove è stato per una visita ieri pomeriggio. L’arrivo in Germania è previsto per domenica, il giorno prima rispetto alla semifinale contro lo Shakhtar. Il presidente ha visitato la club house inaugurata a luglio e ha pranzato con Antonello, Ausilio e Marotta, poi si è dedicato a questioni personali.

Intanto è partito Zanetti per la Germania per stare vicino agli uomini di Conte, come vi abbiamo raccontato. Solo alla fine dell’esperienza in Europa League inizierà il confronto sul mercato e sul futuro di Conte. Ci sarà ovviamente un confronto con il tecnico. Ora la vita è sospesa attorno al ritiro nerazzurro, tutti concentrati su un obiettivo che potrebbe diventare una svolta.

(Fonte: GdS)