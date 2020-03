CdS – Europa League, Inter alla ricerca di un mini-primato: nella nuova edizione…

Sono in corso riflessioni importanti sullo svolgimento del prossimo turno di Europa League. L’Inter si è allenata e potrebbe ospitare domani il Getafe nell’andata degli ottavi di finale. Il Corriere dello Sport scrive: “Non ci sono forze da risparmiare, almeno per gli ottavi di finale con il Getafe. Eventualmente, in caso di qualificazione, se non riparlerà per i quarti, sempre che il campionato riprenda. Per di più, da quando ha cambiato nome e formato rispetto all’antica Coppa Uefa, l’Inter non è mai andato oltre: fare almeno un altro passaggio, quindi, significherebbe già realizzato un mini-primato. E, poi, perché non puntare ad andare fino in fondo? L’Europa League, seppur meno prestigiosa rispetto alla Champions, resta una competizione importante e per una squadra che non arricchisce la sua bacheca di coppe dalla Coppa Italia del 2011, non ha molto senso – ora, ma anche prima – trascurarla o metterla da parte a priori “.