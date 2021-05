Europa League, la Roma vince ma è fuori: in finale Manchester United e Villarreal

I risultati del ritorno delle semifinali di Europa League con il Manchester United che elimina la Roma e affronterà il Villarreal in finale

La Roma vince ma saluta l' Europa League in semifinale . La formazione di Paulo Fonseca batte il Manchester United col risultato di 3-2 nella gara di ritorno all'Olimpico ma viene eliminata dopo il tracollo di Old Trafford con il pesante 6-2 subito. Alla doppietta del solito Edinson Cavani rispondono Dzeko , Cristante e il classe 2002 Zalewski , autore del gol decisivo all'esordio con la maglia della Prima Squadra.

Lo United di Solskjaer affronterà in finale a Danzica, in Polonia, il 26 maggio il Villarreal di Unai Emery. Dopo il 2-1 di primi 90 minuti, il 'Submarino Amarillo' riesce a contenere la foga agonistica dell'Arsenal, che non trova il gol ed è costretto ad arrendersi: il match dell'Emirates si conclude con un pari a reti inviolate.