Europa League, le gare delle 21: Milan, vittoria a Praga e primo posto. Tutti i risultati

Nonostante un massico turnover, il Milan di Stefano Pioli vince a Praga contro Sparta e ottiene il primo posto nel proprio girone di Europa League. Vincono anche il Tottenham di Mourinho e il Leicester di Brendan Rodgers. Ecco tutti i risultati delle gare delle ore 21:

Braga-Zorya 2-0 (aut. Abu Hanna (B), Horta (B))

Celtic-Lille 3-2 (Jullien (C), Ikone (L), McGregor (C), Weah (L), Turnbull (C))

Dinamo Zagabria-CSKA Mosca 3-1 (Gvardiol (D), Orsic (D), Kastrati (D), Bistrovic (C))

Hoffenheim-Gent 4-1 (Beier (H), Skov (H), Beier (H), Kramaric (H), Fortuna (G))

Leicester-AEK Atene 2-0 (Under (L), Barnes (L))

Liberec-Stella Rossa 0-0

Ludogorets-Lask 1-3 (Manu (LU), Wiesinger (LA), Renner (LA), Madsen (LA))

Maccabi Tel Aviv-Sivasspor 1-0 (Saborit (M))

Sparta Praga-Milan 0-1 (Hauge (M))

Tottenham-Antwerp 2-0 (Vinicius (T), Lo Celso (T))

Wolfsberger-Feyenoord 1-0 (Joveljic (W))