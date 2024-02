Poco dopo, al 53', Leao chiude i conti dopo un triangolo con Theo Hernandez. Qualche problemino per il portoghese, che lascia posto a Okafor nel secondo tempo.

Il Milan vince 3-0 e prenota il pass per gli ottavi: servirà un'impresa al Rennes tra una settimana per ribaltare il discorso qualificazione.

