Europa League, le gare delle 21: il Milan batte il Celtic 3-1. Ok il Tottenham di Mourinho

Inizia con una vittoria sul campo del Celtic l’Europa League del Milan. I rossoneri hanno battuto gli scozzesi per 3-1 al Celtic Park grazie alle reti di Krunic, Brahim Diaz e Huge. Per la squadra allenata da Neil Lennon in gol Elyounoussi.

Tutti gli altri risultati:

LEICESTER-ZORYA 3-0



BRAGA-AEK ATENE 3-0

SPARTA PRAGA-LILLE 1-4

MACCABI TEL AVIV-QARABAG 1-0



VILLARREAL-SIVASSPOR 5-3



LUDOGORETS-ANVERSA 1-2

TOTTENHAM-LASK 3-0



DINAMO ZAGABRIA-FEYENOORD 0-0

WOLFSBERGER-CSKA MOSCA 1-1

HOFFENHEIM-STELLA ROSSA 1-0

SLOVAN LIBEREC-GENT 1-0