Europa League, c’è l’ok della Uefa: l’Inter torna ad allenarsi ad Appiano se passa ai quarti

Ancora tre gare di campionato, poi l’Inter potrà concentrarsi sull’Europa League. I nerazzurri hanno chiesto ed ottenuto il permesso di lasciare la Germania anche in caso di vittoria col Getafe. Il Corriere dello Sport spiega: “L’Inter ha ottenuto l’ok dalla Uefa. In caso di passaggio del turno, dopo la partita degli ottavi di finale di Europa League contro il Getafe (mercoledì 5 agosto alle 21 alla Veltins-Arena) tornerà alla Pinetina. A Nyon avrebbero preferito che i nerazzurri restassero a Gelsenkirchen, o nel ritiro individuato nella zona, in attesa della gara secca dei quarti di finale in programma il 10 agosto alla Dusseldorf Arena contro la vincente di Rangers-Leverkusen. La società e Conte hanno invece stabilito che era preferibile rientrare alla Pinetina per lavorare lì. Domani intanto la squadra raggiungerà Genova in aereo per motivi di traffico e viabilità”.