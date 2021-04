FCIN1908 – Inter, preso Kamate Issiaka. Acquisto per l’U17 di Zanchetta

La società nerazzurra nelle ultime ore ha messo a segno l'ennesimo colpo in prospettiva

In attesa di capire quali saranno in estate i prossimi rinforzi per la squadra di Antonio Conte, l'Inter ha messo a segno l'ennesimo colpo in prospettiva. Secondo quanto appreso da Fcinter1908.it, oggi la società nerazzurra ha chiuso oggi l'acquisto di Kamate Issiaka, calciatore classe '04 dell'FC Montfermeil, società dilettantistica francese.