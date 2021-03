CdS – L’Europa ha respinto l’Inter con sdegno, ma per toglierle lo scudetto…

Secondo il Corriere dello Sport, causa coppe, difficilmente le altre concorrenti potranno sfilare lo scudetto all'Inter

"Tutti fuori dalle coppe e poi vediamo. C’è forse un’altra possibilità per togliere lo scudetto all’Inter? Ammettiamo che come strategia è piuttosto surreale, fa acqua da tutte le parti (e insieme all’acqua scapperebbero via soldi, tanti soldi), ma resta difficile pensare che una squadra come l’Inter, col suo organico e con un solo obiettivo da raggiungere se lo faccia sfuggire di fronte ad avversari che devono mettere la testa anche nelle coppe. E’ troppo forte fisicamente, troppo solida, troppo convinta dei suoi mezzi e del suo calcio che l’Europa ha respinto quasi con sdegno, ma che in Italia sono forza e certezza".