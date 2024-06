Tra due giorni l'Italia farà il suo debutto all'Europeo. Gli azzurri affronteranno l'Albania e Luciano Spalletti deve già apportare qualche modifica visto le defezioni di Barella e Fagioli. "Se la base è la difesa a tre, con la possibilità di trasformarla in difesa a quattro col semplice scivolamento del centrale di destra a terzino e dell’abbassamento dell’esterno sinistro a terzino opposto, il dubbio principale riguarda il centrale. E qui, accanto a Buongiorno o Mancini che parevano i candidati naturali, si affaccia la possibile novità di Bastoni, per fare posto sul centro-sinistra a Calafiori, emerso con tecnica e personalità nell’amichevole con la Bosnia, nella quale ha debuttato come titolare", sottolinea Repubblica.