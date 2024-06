"L’Inter col Genoa sta cercando di imbastire una doppia operazione, essendo interessata anche al portiere spagnolo Josep Martinez, da affiancare a Yann Sommer per la prossima stagione prima di diventare titolare. Il piano sarebbe quello di accontentare subito il Grifone (ma abbassando la richiesta di 15 milioni grazie alla scadenza 2025) per poi strappare una condizione più morbida per Gud. Una formula sul modello Frattesi, con prestito oneroso e un obbligo di riscatto pesante. Questo il quadro, anche se c’è un dettaglio che l’inter non può e non vuole trascurare", aggiunge Gazzetta.