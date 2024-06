"Marotta e Ausilio sanno bene che il ragazzo è una pepita e non vorrebbero privarsene. Dovendo però chiudere il mercato in attivo per arrivare entro una o due stagioni al pareggio di bilancio voluto dalla nuova proprietà americana, i campioni d’Italia si sono rassegnati a sacrificarlo per evitare di dover cedere un big della rosa di Inzaghi. Valentin ha caratteristiche che lo rendono interessante e per certi versi perfetto per il mondo atalantino. È giovane, ha già maturato un po’ di esperienza in Serie A (36 presenze in tutto tra Inter e Monza con 2 gol entrambi in Brianza dove ha effettuato il salto di qualità) e ha margini di miglioramento che permettono un discorso sul presente e sul futuro. L’Inter valuta il ragazzo sui 30 milioni e spera che la Coppa America, manifestazione alla quale non doveva nemmeno partecipare e che invece rischia di vederlo protagonista, possa fare ulteriormente gioco per mettere insieme il tesoretto che poi servirà per completare il gruppo in vista di una stagione che si annuncia massacrante. Nel mirino ci sono un portiere, un attaccante e un laterale destro se uscisse Dumfries, la cui trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025 è in stallo", aggiunge Gazzetta.