Europei, Sneijder: “Ora c’è pressione. Io non l’ho subita molto, ma ho visto giocatori…”

Dopo la fase a gironi, l'Europeo entra nel vivo con gli ottavi. "Ora la pressione aumenta", sottolinea l'ex centrocampista nerazzurro

Dopo la fase a gironi, l'Europeo entra nel vivo con gli ottavi di finale che inizieranno oggi. Normale che adesso la pressione si alzi come dice Wesley Sneijder , uno che di partite di un certo livello ne ha giocate tante.

"Questo cambierà. Se commetti un errore, non rimane più nulla ed è finito. Questo dà un po' di pressione in più, assolutamente. Io non la soffrivo molto, ma è una cosa personale. Alcuni giocatori si innervosiscono e altri la superano facilmente. Cerchi di essere il più rilassato possibile, ma volte hai visto giocatori scappare".