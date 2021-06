VIDEO / Telecamere su Sneijder, il telecronista incredulo: “Ma è lui? Ultimamente…”

L'ex nerazzurro era in tribuna in occasione di Macedonia del Nord-Olanda. L'olandese non è apparso in splendida forma

Gianni Pampinella

Macedonia del Nord-Olanda è stata l'ultima gara di Goran Pandev con la maglia della sua nazionale. Quando è stato sostituito, l'ex attaccante nerazzurro ha raccolto l'applauso dell'intero stadio. Sulle tribune presente anche Wesley Sneijder su cui le telecamere hanno indugiato per qualche secondo. L'olandese non è apparso in ottima forma, tanto che un commentatore ha chiesto: "Quello è Wesley Sneijder? Non si è allenato molto ultimamente".