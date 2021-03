Europeo: Barella unico interista certo di un posto tra i 23, chance per Bastoni

Roberto Mancini ha scelto il grosso del gruppo che parteciperà all'Europeo: ancora poche le maglie da assegnare

Ultimo appuntamento con le Nazionali prima dell'Europeo: per tanti giocatori saranno settimane decisive per conquistarsi un posto tra i 23 che parteciperanno alla manifestazione continentale. In casa Italia il ct Roberto Mancini sembra avere ormai le idee chiare: scelte praticamente già fatte, spazio solamente per pochissime novità dell'ultimo minuto. Per quanto riguarda l'Inter, c'è un solo nerazzurro praticamente certo della convocazione: si tratta di Nicolò Barella, elemento insostituibile sia per Conte che per Mancini. Così scrive il Corriere dello Sport: "E' uno dei giocatori simbolo della gestione Mancini, a cui il ct ha dato subito fiducia prima di ottenere quella di Conte, diventando uno dei centrocampisti italiani top a livello internazionale. Punto fermo per Euro e Mondiale".