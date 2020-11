Evani: “Barella? Calciatore moderno, nell’Inter sta dimostrando di essere un gran giocatore”

Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria per 2-0 contro la Polonia, il vice commissario tecnico dell’Italia Alberico Evani– in panchina questa sera al posto di Roberto Mancini, positivo al Covid-19 – ha parlato di Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter e degli Azzurri:

“Se può essere definito un campione? “Io l’ho avuto tanti anni, si vedeva già che poteva arrivare così, ora è maturato. È completo, è ordinato, ha gamba. È un giocatore moderno. Lui nell’Inter sta dimostrando di essere un grande giocatore“.