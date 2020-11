Italia, Evani: “Domani Bastoni o Di Lorenzo? Due bravi ragazzi, giocherà chi sta meglio”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Nations League contro la Polonia, Alberico Evani, secondo di Roberto Mancini, ha parlato così delle numerose assenze: “Domani ci mancheranno diversi giocatori, ho perso il conto degli assenti, ma non sono preoccupato. Questa Nazionale è più di una squadra, è una famiglia che condivide gioie e dolori. Chi andrà in campo cercherà di superare una formazione forte come quella della Polonia. Mi fido ciecamente di questi ragazzi, anche di chi eventualmente sarà chiamato a giocare fuori ruolo”.

Bastoni o Di Lorenzo in difesa per sostituire l’infortunato Bonucci?

“Dobbiamo ancora decidere, valuteremo nell’ultimo allenamento. Che giochi il primo o il secondo, si tratta di due bravi ragazzi. Dovremo capire chi starà meglio, valuteremo stasera”.