Italia, esordio per Bastoni. Evani: “Un bel segnale, soddisfazione doppia perché…”

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria sull’Estonia, Chicco Evani, oggi ct vista l’assenza di Roberto Mancini, ha parlato così della prestazione, per poi soffermarsi sugli esordienti di questa sera, tra cui Alessandro Bastoni: “Sapevamo che non potevamo sbagliare, ci sono partite in cui hai tutto da perdere. Abbiamo provato a giocare, non era facile perché lanciavano molto la palla. Qualcosa si è visto, c’è una qualità umana straordinaria in questo gruppo. Gli esordienti? È un bel segnale, li ho avuti nelle giovanili. La soddisfazione è doppia”.