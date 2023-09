Evani: “Inter, centrocampo fortissimo. Lautaro è devastante, grande intesa con Thuram”

PERCHÉ — —

Per me già negli anni scorsi era una squadra molto forte e completa, ma quest’estate la società è riuscita a migliorare ulteriormente la rosa con delle operazioni comunque molto importanti. Adesso Inzaghi ha tante alternative di qualità in ogni reparto. Il famoso concetto dei ventidue titolari, per capirsi. Lautaro è diventato un giocatore devastante e sta trovando già l’intesa con Thuram. Il centrocampo poi è fortissimo.

LE AVVERSARIE — —

Vedo il Milan come prima antagonista. Ha sacrificato un uomo molto importante come Tonali per poi rimpiazzarlo molto bene con tanti giocatori di qualità. Sono stati rinforzati tutti i reparti con ragazzi giovani ma già con esperienza internazionale e con tanta personalità. Occhio alla Juve però: non può permettersi un altro anno anonimo....

