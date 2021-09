Gds – Evergrande al collasso: adesso pure Suning trema. Non è un caso se…

Il crac del gigante cinese Evergande spaventa i mercati di tutto il mondo e anche Suning trema

Il crac del gigante cinese Evergrande spaventa i mercati di tutto il mondo. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, i guai del colosso sono un’ulteriore preoccupazione per la famiglia Zhang. "Evergrande, colosso immobiliare della Cina, è gravato da 305 miliardi di dollari di debiti, è a corto di liquidità e ieri non ha rispettato una scadenza per il pagamento di 84 miliardi di interessi obbligazionari. Insomma, si avvia verso un possibile default e rischia di trascinare le principali banche cinesi creditrici e di contagiare il sistema finanziario e industriale della seconda economia più grande al mondo. Cosa c’entra Suning? La famiglia Zhang nel 2017 ha anticipato a Evergrande 20 miliardi di yuan (2,6 miliardi di euro) sottoscrivendo azioni di Evergrande Real Estate. Quei titoli valgono ora l’80% in meno: un investimento andato in fumo".