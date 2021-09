Libero – Evergrande in crisi, azionisti in piazza. Zhang tra i creditori per 2.2 miliardi

Il proprietario dell'Inter aveva investito sul colosso cinese dell'immobiliare che ora è a rischio collasso

Evergrande è il più grande colosso immobiliare della Cina. La crisi seguita al covid sta facendo traballare anche questo colosso che ha subito un crollo delle azioni dell'8.6% fino a picchi di -12%. "Nelle passate settimane era emersa l’enorme passività da 305 miliardi di dollari (di cui 100 di debiti da restituire) che opprime il gruppo del miliardario Xu Jiayin", scrive Libero il quotidiano. Nel 2017 era l'uomo più ricco d'Asia, con un patrimonio da 45 miliardi di dollari e che si aggirerebbe ora attorno ai 9 miliardi. Le azioni del gruppo valevano 14 dollari nel 2012 e adesso valgono 3 dollari l'una. C'è il rischio di bancarotta e per questo centinaia di azionisti sono scesi in piazza per protestare e per chiedere la liquidazione delle azioni. È dovuta intervenire la polizia.

Se vi stiamo raccontando questo è perché la questione riguarda da vicino anche Zhang Jindong, il proprietario dell'Inter. "Fra i creditori di Evergrande c’è pure la Suning del miliardario Zhang, attuale padrone dell’Inter. Il gruppo di Zhang ha prestato a Evergrande17 miliardi di yuan (2,2 miliardi di euro). Se il debito non sarà onorato, uno Zhang in difficoltà potrebbe passare in rassegna il suo portafoglio, Inter compreso, per capire dove e come recuperare i soldi perduti", si legge sul giornale.