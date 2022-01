Everton, fatta per il terzino sinistro Patterson: Digne ai saluti, Inter più vicina?

Il club inglese sta per ufficializzare l'arrivo del classe 2001 di scuola Rangers: spazi ancora più ridotti per l'esterno francese

Primo colpo invernale per l'Everton: il club inglese è pronto a ufficializzare l'ingaggio di Nathan Patterson, terzino sinistro classe 2001 proveniente dai Rangers di Glasgow. Il giocatore si sta sottoponendo in questo momento alle visite mediche di rito, per poi mettere la firma sul contratto che lo legherà ai Toffees. Il suo arrivo toglierà ancora più spazio a Lucas Digne, fuori dai piani tecnici di Benitez e desideroso di cambiare aria quanto prima: sull'esterno francese c'è da tempo l'Inter. Che l'arrivo di Patterson possa diventare un assist per i nerazzurri?