Ex vice all. Sion: “Dimarco straordinario. Asllani? Deve capire com’è il mondo Inter”

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni di TMW, Alessandro Recenti, ex vice-allenatore di Sion e Honved, ha parlato così di Federico Dimarco, passato per il club svizzero e oggi all'Inter: "Lui è un ragazzo straordinario, era facilissimo avere un rapporto con lui. Si calò subito nella realtà del Sion, anche se purtroppo si infortunò alla prima giornata e non l'abbiamo quasi mai avuto in campionato. Abbiamo però fatto la preparazione, l'Europa League... Ma anche dopo, quando tornai al Sion ad allenare la seconda squadra è sempre stato eccezionale e disponibile. Ero sicuro che potesse fare questo percorso sia dal punto di vista umano che del professionista".

È un po' un'immagine emblematica che un ragazzo di 20 anni come Dimarco sia stato costretto ad andare all'estero per trovare continuità?

"È un percorso che ha fatto lui e che stanno facendo altri. In Italia si fa un po' fatica ad aspettare i giovani, ma lui ha dimostrato il suo valore a Parma e Verona. L'esperienza all'estero è stata accrescitiva in una stagione con 3 cambi di allenatore e un po' particolare, con l'infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi, salvo poi permettergli di chiudere molto bene la stagione. Questo dimostra che i giovani nel campionato italiano fanno fatica ad emergere in un campionato non facile. Ci sono squadre che puntano tanto sui giovani, alcuni sono interessanti, però la storia per Dimarco nello specifico parla per sé".

Lei ha avuto esperienze nelle nazionali giovanili dell'Albania. Che prospettiva vede per Asllani e Bajrami?

"Sono interessanti e sono sicurissimo che faranno benissimo. Asllani lo vidi qualche anno fa quando ero allenatore Albania Under 15 ad una selezione a Siena ed aveva già qualità interessanti. Bajrami è un altro che sono sicuro che verrà fuori, farà bene perché ha qualità, il Sassuolo è la sua dimensione. Per Asllani il primo anno all'Inter è un po' di assestamento, deve capire com'è il mondo Inter, cosa significa giocare in una società e in una squadra di questo tipo, ma potrà fare bene in nerazzurro nei prossimi anni".