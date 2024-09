Ex Inter, esordio per Pirola in Europa League: debutto in Lione-Olympiakos

Lorenzo Pirola ha fatto il suo debutto in Europa League. Il difensore classe 2002, prodotto del vivaio dell'Inter e capitano dell'Under 21 dell'Italia, è sceso in campo nella sfida tra Lione e Olympiakos, gara valida per la prima giornata della fase campionato e prima assoluta nelle competizioni internazionali per club per il calciatore azzurro.