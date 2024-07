In UK – Ex Inter, Pinamonti in Premier League? Due club sull’attaccante

I due club neopromossi in Premier ci provano per l'attaccante ex Inter, ora al Sassuolo: può lasciare l'Italia

Andrea Pinamonti difficilmente resterà al Sassuolo in Serie B. L’attaccante scuola Inter, reduce da 11 gol in 38 presenze in Serie A nella passata stagione, è in uscita dopo la retrocessione del club emiliano.