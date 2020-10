Ex Inter – Samp, Ranieri su Candreva alla vigilia del derby: “S’è appena ripreso: penso che…”

È in dubbio la presenza di Antonio Candreva nel ‘Derby della Lanterna‘ tra il Genoa e la sua Sampdoria, in programma domani sera al ‘Ferraris’ di Marassi. Alla vigilia della sfida, il tecnico dei blucerchiati Claudio Ranieri ha parlato proprio del laterale ex Inter in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport.

“Come sta Candreva? S’è appena ripreso. Penso che verrà in panchina, non lo voglio rischiare” le parole dell’allenatore sul centrocampista arrivato dai nerazzurri nell’ultima sessione di mercato.