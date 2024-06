Non è stata positiva la prestazione di Milan Skriniar nella sfida persa dalla sua Slovacchia contro l'Ucraina. L'ex difensore dell'Inter si è reso protagonista, infatti, di un brutto errore in copertura che ha permesso agli ucraini di conquistare la vittoria. Come ha poi sottolineato Milan "niente è ancora perduto". Il difensore ha poi aperto le porte ad un eventuale ritorno nella Serie A: "Mai più in Italia? Nella vita non c'è mai niente di sicuro".