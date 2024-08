Lo Spartak Mosca non è riuscito ad andare oltre lo 0-0 contro il modesto Akhmat nella quarta giornata del campionato russo. Al termine della gara Dejan Stankovic ha preferito non parlare della direzione arbitrale. L'ex giocatore dell'Inter si è presentato ai microfoni arrabbiato e deluso: "Ho scelto questi ragazzi e li difenderò fino alla morte. Non so quale sia la formazione titolare ottimale. Facciamo la selezione in base alle prestazioni dei giocatori. Per questa partita i cambi sono stati buoni".