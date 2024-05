Dopo Stella Rossa, Sampdoria e Ferencvaros, con lui ha raggiunto i playoff della Conference League ed è diventato campione d'Ungheria, Dejan Stankovic riparte dallo Spartak Mosca. Nenad Sakic, il preparatore dei portieri Pierluigi Brivio, il preparatore fisico Federico Pannoncini e l'analista Vincenzo Sasso seguiranno l'ex centrocampista dell'Inter in questa nuova avventura.

Vladimir Sliskovich ricoprirà l'incarico di allenatore fino al termine della stagione e continuerà a lavorare nello staff biancorosso. "Diamo il benvenuto a Dejan Stankovic allo Spartak e ci auguriamo di ottenere grandi vittorie con i biancorossi!", si legge nel comunicato del club. "Dejan Stankovic non ha bisogno di presentazioni. La carriera di questa leggenda del calcio mondiale e l'elenco dei suoi successi parlano da soli. Sono convinto che Dejan potrà aiutare lo Spartak a ritornare sulla strada della vittoria. Tutta la sua lunga carriera nel calcio parla della sua capacità di ottenere vittorie. Non ho dubbi che questa sia la scelta giusta per il presente e il futuro dello Spartak", ha detto il direttore sportivo Tomas Amaral.