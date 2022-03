Michele Umezu, l’ex di Ronaldo il Fenomeno che oggi fa bodybuilding: “E avevo il diabete”

Michele Umezu, ex fidanzata di Ronaldo il Fenomeno, all'età di 40 anni si appresta a debuttare come atleta di bodybuilding

Michele Umezu, ex fidanzata di Ronaldo il Fenomeno, all'età di 40 anni si appresta a debuttare come atleta di bodybuilding. Lo riporta UOL Esporte, Madre di due figli (di cui uno, Alex, di 16 anni, è frutto della relazione con l'ex attaccante dell'Inter e oggi presidente del Cruzeiro e del Valladolid). Un debutto messo a rischio negli anni scorsi dalla gravidanza difficile prima della nascita di Rafaela, la sua secondogenita. Dopo aver lottato contro problemi di salute e un sovrappeso di 30 chili, Michele si è rimessa in forma, e ora è pronta a gareggiare. In un'intervista alla testata brasiliana, la Umezu ha detto: