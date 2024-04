Intervistato da Calcionapoli24, Bruno Caneo, ex vice di Gian Piero Gasperini ai tempi di Genoa e Inter, è tornato sulla breve esperienza del tecnico sulla panchina nerazzurra. " Prima di andare all'Inter siamo stati contattati dal Napoli e ci fu un incontro tra Gasperini e De Laurentiis ma poi saltò tutto. Non eravamo in albergo a Napoli ma eravamo pronti ma loro trovarono l'accordo con Mazzarri".

"Il nome di Gasperini era forte in quanto aveva dato un gioco al Genoa. Andammo all'Inter ma non siamo stati bravi a sfruttare l'occasione: nuova mentalità e nuovo metodo di lavoro che non era stato sposato dal gruppo che veniva dal Triplete ma se in campo non si fanno sacrifici, non si riesce a vincere".