La ex di Zenga: “Voglio bene a Walter, gli sarò sempre grata di una cosa. Credo che per lui…”

Roberta Termali ha raccontato la felicità per l'incontro tra Walter Zenga e i suoi figli. La ex moglie ha confessato di sentirsi all'"ottavo cielo".

Roberta Termali, ex moglie di Walter Zenga, aveva recentemente confessato di avere un sogno. Poter riunire tutta la famiglia allargata, ex compagne, figli, attuale moglie dell'ex portiere: tutti insieme per un pranzo di chiacchiere, in armonia. Mettendo da parte gli antichi rancori.