Il figlio di Zenga: “Ho capito una cosa nuova di papà. Una volta per vedere l’Inter…”

Il figlio dell'ex portiere ha incontrato Walter fuori dal GF Vip: i due hanno una nuova chance per ritrovarsi e soprattutto per imparare a conoscersi.

Andrea Zenga è soddisfatto del suo percorso all'interno della Casa del GF Vip. Il figlio dell'ex portiere ha avuto modo di ritrovare papà Walter e di instaurare un inizio di rapporto: una nuova occasione per entrambi. Ai microfoni di Chi, Andrea Zenga ha raccontato di essere una persona semplice nella vita quotidiana. Una persona normale, non il figlio di un personaggio famoso: "Io prendo i mezzi, sì. Vi racconto questa: dovevo andare a vedere l'Inter, era Inter-Barcellona , mi pare. Scendo in metro, un caldo infernale, tutti stretti. E un ragazzo fa a un altro: "Ah ma quello è il figlio di Zenga!" E l'altro: "Sì certo, il figlio di Zenga: ma ti pare che uno così prende la metro? Quello va a San Siro in elicottero". Io zitto".

"L'incontro è andato bene, meglio di quello televisivo di sicuro. Riguardo all'incontro nella Casa, però, tengo a sottolineare che, nonostante mi abbia fatto soffrire, mi ha mostrato in che modo comunicare con lui. Non conoscendolo, ti aspetti una persona che non è. Invece ho imparato da quell'incontro, anzi, meglio, ho visto come lui si pone. L'ho capito un po' di più, credo. È chiaro che c'è tanta strada da fare, abbiamo posato un mattoncino nella costruzione di un rapporto: però partiamo da uomini, diventiamo amici e, poi, eventualmente padre-figli", ha raccontato Andrea. E su eventuali proposte per lavorare in tv ha aggiunto: "Se viene fuori qualche proposta, certo che mi piacerebbe. Ma parliamoci chiaro, ho partecipato a due reality dove non è che ci vogliano proprio delle grandi qualità artistiche: in uno dovevo stare in un villaggio e nell'altro stare in una casa".