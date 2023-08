Fabbian: “All’Inter tutti forti. Ho passato l’estate allenandomi, con Motta…”

Giovanni Fabbian, nuovo centrocampista del Bologna, si è presentato oggi in conferenza stampa. Queste le sue parole riprese da TMW: "Ho passato l'estate allenandomi, anche con la tournée in Giappone con l'Inter, ho sempre cercato di allenarmi in campo. Ho fatto tante visite mediche non ce la facevo più (ride ndr). Motta? Impatto super positivo, cerco sempre di adeguarmi alle esigenze di ogni allenatore, credo che faremo un bel campionato".