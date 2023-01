Fabbian: “Contento per doppietta e vittoria. Casadei? Mi sento con lui e…”

"Oggi l'importante era vincere, venivamo da una brutta sconfitta in casa e volevamo rifarci. Sono contento del gol ma soprattutto per la squadra e per il risultato. In corsa per la promozione? Noi ci siamo, il campionato è lungo e complicato. Cerchiamo di dare il massimo partita dopo partita e di ottenere il miglior risultato possibile. Timing perfetto di inserimento sui gol? E' sempre stata una mia caratteristica, sono giovane, miglioro giorno dopo giorno. 2 o 3 anni fa non ero così, sto cercando di migliorare questa mia abilità. Se mi sento con Casadei? Lui è un mio grande amico, ci sentiamo sempre ma l'importante per me è la Reggina, tenere i piedi per terra, lavorare al massimo e poi si vedrà"