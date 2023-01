Inter, Fabbian non si ferma più: trascina la Reggina di Inzaghi con una doppietta

Ancora Giovanni Fabbian. Non si ferma il gioiello classe 2003 dell'Inter, in prestito alla Reggina di Pippo Inzaghi per questa stagione

Alessandro Cosattini

Ancora Giovanni Fabbian. Non si ferma il gioiello classe 2003 dell'Inter, in prestito alla Reggina di Pippo Inzaghi per questa stagione.

Al 36' ha trovato il gol del pareggio contro la Ternana, al 78' ha poi raddoppiato i conti, segnando la doppietta personale. Sono 7 ora le reti nel campionato di Serie B per Fabbian, in 21 presenze. Il gioiello in prestito dall'Inter è sicuramente tra i trascinatori della Reggina, seconda in campionato alle spalle del Frosinone. Il club nerazzurro osserva la crescita costante del giocatore, presto sarà il momento di fare anche il punto sul suo futuro.