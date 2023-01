Amelia: “Fabbian? L’Inter lo riporterà sicuramente a casa. Ricorda Milinkovic-Savic”

L'ex portiere Marco Amelia, intervenuto nella prima puntata di 'B Italian', il nuovo format di GOAL in onda su Twitch, ha tessuto le lodi di Giovanni Fabbian, centrocampista classe 2003 di scuola Inter e attualmente in prestito alla Reggina, protagonista fin qui di una stagione da sogno: "Sta facendo un campionato strepitoso in una piazza difficile. Parliamo di un ragazzo del 2003, si sta mettendo in mostra in un ambiente che ti prepara anche mentalmente a diventare grande e questo mi fa piacere. Un ragazzo che sicuramente l'Inter, proprietaria del cartellino, riporterà secondo me in prima squadra perché ha le caratteristiche per stare in mezzo a tanti campioni. Una mezzala offensiva, un tuttocampo, un giocatore che qualsiasi allenatore vorrebbe per caratteristiche, un centrocampista goleador sempre pronto all'inserimento quando c'è mezza palla disponibile, lo trovi lì. Sa contrastare, sa ripartire: credo sia, sopra tutti, la sorpresa giovane di questa Serie B.