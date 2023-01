Fabbian: “Tornare all’Inter? Al momento non ci penso, valuteremo a fine stagione”

Nell'ultima partita di Serie B contro la Ternana, Giovanni Fabbian ha messo a segno la prima doppietta da professionista. Un momento d'oro per il giovane centrocampista attualmente in forza alla Reggina, che con le sue ottime prestazioni si sta guadagnando un posto nell'Inter del futuro. Intervenuto in conferenza stampa, il calciatore ha detto:

"La prima doppietta tra i grandi è stata un'emozione fortissima sia a livello personale sia per la squadra che cosi è tornata alla vittoria davanti ai nostri splendidi tifosi. Mister Inzaghi è un ottimo allenatore. Sono a sua completa disposizione e cerco di apprendere il più possibile da lui. Con Pierozzi ho instaurato un buon rapporto, in campo e fuori. Sta facendo bene e si toglierà grosse soddisfazioni. Tornare all'Inter? Al mercato non ci penso. Voglio solo continuare a fare bene con la Reggina, a fine stagione tireremo le somme. A Reggio Calabria mi trovo davvero bene. La città è bella, l’ambiente è ideale per crescere. I giovani come me hanno bisogno di giocare e mettere in mostra le proprie qualità".