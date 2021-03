Inter-Sassuolo, arbitra Fabbri: al VAR c’è La Penna

Ecco la squadra arbitrale per Inter-Sassuolo, match valido per la 9° giornata di ritorno di Serie A 2020-2021

Sarà Michael Fabbri della sezione di Ravenna a dirigere Inter-Sassuolo, match in programma sabato sera a San Siro e valido per la 9° giornata di ritorno. Fabbri sarà coadiuvato dai guardalinee Mondin e Baccini con Aureliano che sarà il quarto uomo. Al VAR c'è La Penna, con Longo come AVAR.