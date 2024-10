FdI: “Indagine curva Inter? Non confondiamo tifosi perbene con mafiosi”

"Io sono una di quelle persone che il giorno dopo la partita andava a scuola con la maglia dell'Inter. Faccio parte di quei figli - spiega la senatrice FdI Francesca Tubetti - che usciva la sera in base a come andava il campionato. Da adolescente vivevo sulla mia pelle le sorti dell'Inter. Siamo diventati grandi, forti, siamo un noi che ci contraddistingue dagli altri. Il bello di questo libro è che riesce a farti sognare. Ci fa ricordare bei momenti, ma credo che in futuro ce ne saranno molti altri". Conclude il senatore FdI, Sandro Sisler, che afferma: "Questo libro rappresenta bene l'anima dell'Inter. Mi è piaciuta la descrizione della figura di Piero Ausilio, un gigante. Vorrei poi soffermarmi sulla figura di Steven Zhang, un ottimo presidente, un ragazzo giovane che non conosceva il calcio ma che è riuscito a costruire una squadra vincente. Questi due personaggi, secondo me, rappresentano bene l'Inter di oggi: una squadra italiana con l'anima internazionale. Un flash sulla questione curva: l'Inter ha il numero più alto di tifosi che vanno allo stadio. Non bisogna confondere i tifosi perbene con delinquenti e mafiosi".