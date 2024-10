Nel match terminato 0-0 sul campo del Manchester City, Henrikh Mkhitaryan ha tagliato il traguardo delle 100 presenze con la maglia dell'Inter in tutte le competizioni. L'armeno ha poi collezionato in questa stagione altre 4 presenze e nella giornata di giovedì ha ricevuto al BPER Training Centre una maglia speciale per celebrare questo prestigioso traguardo.

Il centrocampista classe 1989 ha debuttato con l'Inter il 13 agosto 2022 nella gara vinta a Lecce per 2-1. In queste stagioni in maglia nerazzurra è diventato un elemento importantissimo, mettendo a disposizione della squadra qualità e personalità. Centrocampista duttile e tatticamente perfetto, ha messo in mostra anche le sue straordinarie doti offensive, realizzando reti pesantissime. Sono sette i gol messi a segno, tra cui i più importanti restano sicuramente quelli realizzati al Milan. Il primo ha consentito ai nerazzurri di battere in semifinale i rivali cittadini e accedere alla finale di Champions League del 2023, mentre gli altri due li ha realizzati nel derby dello scorso anno vinto dall'Inter per 5-1. Protagonista della conquista del 20° Scudetto interista, ha vinto con i nerazzurri anche una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane.