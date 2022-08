Fabregas: “Serie A campionato fantastico. Favorite? Milan, Inter e Juventus”

Cesc Fabregas, nella sua conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore del Como, ha parlato anche della Serie A: "Ho parlato con il Milan in passato, in particolare nel 2016, ma sono sempre stato bene nelle squadre in cui giocavo, sia quando ero a Londra che a Barcellona. Sono qui adesso però, ho intenzione di rimanere e fare esperienza per diventare allenatore un giorno. [...] Avevo 29 anni, ero nel pieno delle mie forze al Chelsea e volevo dimostrare a Conte che potevo giocare e vincere anche nel suo sistema, credevo molto nelle mie capacità. La Serie A è un campionato fantastico da guardare, soprattutto ora che ci sono molti giocatori straordinari, sarà una stagione particolare, ci sarà tanto interesse ma le favorite sono sempre Milan, Inter e Juventus".