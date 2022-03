Facchetti: “Italia, eliminazione triste. Dal ’66 in poi il nostro calcio…”

Ospite di radio Anch'io Lo Sport, Gianfelice Facchetti ha commentato la disfatta dell'Italia di Mancini contro la Macedonia del Nord

"È successo tutto in fretta, questo è stato un finale a sorpresa. La vittoria a Euro 2020 non era un caso, anche per la qualità del gioco e per l'entusiasmo. Se vado indietro, dal Mondiale del 1966 in poi, ci sono sempre stati attimi di grande calcio alternati ad altri dove ci incartiamo in noi stessi".