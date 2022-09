Facchetti: “Inter incapace di reagire agli schiaffi del Milan. L’estate balorda ha portato…”

Gianfelice Facchetti aveva messo in guardia l'Inter una settimana fa, dopo la sconfitta contro la Lazio. Serve ritrovarsi come squadra, scriveva. E dopo l'inframezzo felice contro la Cremonese è tornata la tempesta, proprio contro il Milan. Un gol regalato a Leao ha fatto precipitare equilibri e nervi nel girone infernale rossonero. Scrive Gianfelice su Leggo: "Da lì in poi l'Inter è sembrata una nave in preda alle ondate e agli schiaffi rossoneri, incapace di reagire, fino a finire con la testa sott'acqua. 3-1 per loro in poco tempo e rischio di imbarcata. Lo ha scongiurato l'ingresso di Dzeko che ha riacceso la luce insieme a Dimarco e Mkhitaryan".