Inzaghi in conferenza: “Mi dispiace aver regalato tre gol, ora mi preme parlare con la squadra”

Simone Inzaghi ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa dopo la sconfitta del derby. La reazione del gruppo è arrivata troppo tardi. "Abbiamo fatto un bellissimo gol, dopo l'1-1 dove eravamo noi in gestione della palla abbiamo avuto un black-out che non è permesso in partite di questa importanza e valore. Dopo il 3-1 abbiamo fatto una buona mezz'ora, dove avremmo meritato il pareggio. Abbiamo trovato dall'altra parte un portiere che ha fatto dei grandi interventi. Io sono l'allenatore e dovrò cercare di capire il perché di questi momenti. Errori gravi, cambi tardivi? Quello che non rifarei... le scelte, i cambi, dopo è sempre semplice dire avrei fatto o non avrei fatto. Sono coerente con le mie scelte. Mi dispiace aver regalato tre gol, abbiamo concesso tre gol troppi facili. Il primo con palla nostra, il secondo e il terzo con letture sbagliate. Noi per fare gol abbiamo fatto troppa fatica".

"C'è delusione nello spogliatoio come giusto che sia. C'è delusione tra i tifosi. Tra due giorni e mezzo c'è subito un'altra partita. Tanti gol presi già in estate? Sia a livello di spirito che di motivazione si era intravisto qualcosa anche in quelle partite, alcuni giocatori erano arrivati dopo. Dopo 5 partite di campionato e quasi due mesi di allenamento mi aspetto di più. Siamo gli stessi dello scorso anno anche a livello difensivo, dove non abbiamo preso gol anche per 8 partite consecutive. Inserimento in campo con qualcuno con la mente più sgombra, botta psicologica per alcuni senatori? Al di là dei senatori tutti quanti abbiamo perso una partita nella partita. Sarà motivo di discussione, ci deve essere rabbia. Giocando tra tre giorni qualcosa farò. Quello che più mi preme adesso è parlare con la squadra. Quei 25 minuti ci sono costati un derby. Per quanto fatto nell'ultima mezz'ora avremmo meritato di più", ha commentato il tecnico in conferenza.