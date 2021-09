Interspac, Facchetti: “Coltiviamo un sogno, non siamo solo clienti. Facciamolo”

Giacca nerazzurra, occhi emozionati e determinazione: Gianfelice Facchetti è stato fra gli ospiti dell'evento Interspac

"Prima c’era un rapporto diverso tra i calciatori e i tifosi, ora siamo soltanto relegati ad un ruolo di consumatori. Noi coltiviamo un sogno, un’alleanza fra campioni e tifosi in un calcio sostenibile. Non siamo solo consumatori. Facciamolo. Se non oggi quando?". In chiusura, una battuta: "Chiudo con una battuta. L'obiettivo è arrivare alle 3 A. Come direbbe Prisco, della B non sapremmo cosa farcene".